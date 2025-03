Dorival exalta retorno de Neymar e pede cautela: ‘Não criemos uma expectativa altíssima”

O craque está de volta! Neymar está na lista de Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina e retornará à Seleção após quase um ano e meio longe da Amarelinha. O treinador exaltou o talento do jogador e também disse que espera que o astro pode conseguir ser o diferencial em algumas partidas mais complicadas.

“Ninguém precisa falar daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação, nós temos esses entendimento, temos consciência. Mas também entendemos que a qualidade que um jogador tem acabam sendo um condicionante para que ele possa superar toda e qualquer situação venha a acontecer dentro de uma partida”, afirmou.

Fora da Seleção desde a partida contra o Uruguai, em outubro de 2023, Neymar trabalhará pela primeira vez com Dorival pelo Brasil. O técnico recordou a admiração do elenco com o craque e também a expectativa para contar com o jogador que já comandou no Santos.

“É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que representa dentro do nosso grupo. Nós estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos de tê-lo à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem”, ressaltou.

Expectativas moderadas

Por fim, Dorival espera que a Seleção transmita segurança ao craque neste retorno e não alertou para que a torcida não crie muitas expectativas, já que o atleta acabou de voltar à atividade. Além disso, o treinador espera que o Brasil apresente jogos com regularidade.

“Espero que ele seja muito feliz neste retorno. Que nós possamos dar segurança para que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos um equilíbrio e uma regularidade nessas partidas, que são muito difíceis”, concluiu.

