Presidente do Fluminense irá chefiar delegação da Seleção nas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (6). Assim, a CBF convidou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para chefiar a delegação da Seleção Brasileira nos próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina.

Esses convites são comuns nas Data Fifa, sendo que outros mandatários de clubes do futebol brasileiro já tiveram a oportunidade de chefiar a delegação. Dois exemplos são Júlio Casares, do São Paulo, e Fábio Pizzamiglio, do Juventude. Além disso, ex-jogadores e nomes importantes também estiveram presentes.

“O chefe da delegação para esses dois jogos será o presidente do Fluminense, doutor Mário Bittencourt. Seja bem-vindo e nos traga bastante sorte”, disse Rodrigo Caetano.

Vale lembrar que o chefe de delegação da Seleção desempenha um papel simbólico. Ele é responsável por acompanhar os treinos e representar a CBF em encontros com dirigentes de outras federações e, assim, estreita relações.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi convidado pela CBF e irá chefiar a delegação da Seleção Brasileira nos próximos compromissos da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil terá duas partidas na Data FIFA de março, pela 13ª e 14ª rodadas da… pic.twitter.com/Zy2CqhuVmf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2025

O Brasil recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. A Seleção ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

