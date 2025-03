Neymar celebra retorno à Seleção: ‘Feliz de estar de volta’

Após um ano e cinco meses, Neymar esta de volta à Seleção Brasileira. O astro do Santos está entre os 23 convocados por Dorival Júnior para os duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina. E o craque comemorou muito a oportunidade de estar de volta a Canarinho.

“Feliz em estar de volta”, escreveu Neymar em suas redes sociais, após postar foto acompanhando a convocação.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior em outubro de 2023 justamente em um jogo do Brasil. O atacante se machucou no embate contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias da Copa. Aliás, a lesão aconteceu em um momento importante dele, onde começou a ostentar o título de maior artilheiro da Seleção, com 79 gols marcados.

Desde a lesão, Neymar trabalhou para retornar a Seleção, mas não vinha conseguindo recuperar sua melhor forma no Al-Hilal. Assim, decidiu voltar ao Santos não só para se recuperar fisicamente, mas também retomar sua alegria. O astro tem três gols e três assistências na segunda passagem pela Vila Belmiro, em sete partidas.

Além disso, o atacante já havia declarado seu desejo de voltar à Seleção na apresentação ao Santos. Na oportunidade, o jogador deixou claro que quer disputar a Copa do Mundo de 2026 e que o Mundial deve ser seu último.

“Obviamente que a Seleção Brasileira é algo que eu quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda, tenho uma missão que eu acho que é a minha última e eu vou atrás dela de qualquer jeito”, falou Neymar, no dia de sua apresentação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.