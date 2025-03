Convocação de Estêvão liga alerta no Palmeiras em possível final

O atacante Estêvão, do Palmeiras, está na lista de convocados por Dorival Júnior para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador e o clube celebraram mais uma chamada para defender a Seleção Brasileira, mas o Verdão ligou o alerta para uma possível final de Paulistão.

Isso porque Estêvão vai se apresentar no dia 17 de março, um dia depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A data não prejudicaria o atacante para jogar a possível partida. Contudo, ele deve voltar após a partida na Argentina, que acontecerá no dia 25 de março.

Faz teu nome, Cria! ???????? Estêvão foi convocado pra Seleção Brasileira e defenderá a Amarelinha nas próximas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina! AVANTI, craque! ???? pic.twitter.com/W1fXiIirFT — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 6, 2025

Neste caso, será preciso avaliar as condições físicas do atleta e também as datas de uma eventual final do Paulista e da estreia no Brasileirão. Isso porque a decisão do Estadual está marcada para o dia 27, e o início do torneio de pontos corridos começa no dia 29 de março.

As datas não chocam com uma eventual final do Paulista, mas será preciso avaliar as condições do atacante no retorno em caso de classificação do Verdão. Assim o Palmeiras precisaria trabalhar em um plano para ter seu principal jogador à disposição de Abel Ferreira para estas partidas.

Antes, o Palmeiras precisa superar o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque. Como é jogo único, quem vencer avança para a final. Em caso de empates, o finalista será conhecido nos pênaltis.

