Nuno Moreira é o primeiro português a atuar pelo Vasco em quase 20 anos

Fundado por portugueses, o Vasco é um dos clubes brasileiros com maiores raízes junto à “Terrinha”. Não à toa, possui o nome do país em seu próprio hino, além de ser possível ver bandeiras de Portugal nas sedes do Gigante da Colina.

E, com a atuação de Nuno Moreira na goleada por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (5), chegou ao fim, então, um hiato que perdurava quase 20 anos: desde 2005 um jogador português não atuava pelo Vasco. Na ocasião, o meia José Dominguez chegou com pompa de camisa 10, mas atuou apenas 11 partidas. O Jogada10 relembra a você, caro leitor, como foi essa epopeia portuguesa com certeza.

Grande promessa de Eurico

À época com 31 anos, o jogador chegou como promessa do ex-presidente Eurico Miranda de grande contratação para a temporada 2005. Com Alex Dias e Romário no ataque, o camisa 10 tinha enorme expectativa por parte da torcida, aliás. O que se viu, porém, foi decepção.

Afinal, Dominguez atuou apenas 11 partidas, sendo somente três como titular, e não participou de nenhum gol. Atuou por somente 281 minutos, angariando quatro vitórias, três empates e quatro derrotas no período – aproveitamento de 45,4%.

Passagem apagada no Vasco

Muito pedido pela torcida, o jogador demorou a estrear. Só fez sua primeira aparição no dia 16 de março (sua apresentação foi em 24 de fevereiro), em goleada por 6 a 0 sobre o Moto Club, em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na terceira fase, em sua estreia como titular, saiu aos 14′ no empate em 2 a 2 contra o Baraúnas, pelas oitavas de final, após sentir uma fisgada em uma das coxas.

Ficou fora até maio, quando, na quinta rodada do Brasileirão, entrou em campo contra o São Paulo. Vitória por 3 a 1, em São Januário. Foi titular na derrota contra o Palmeiras por 5 a 2, no Palestra Itália, pela oitava rodada, e voltou a ser reserva utilizado nas duas rodadas seguintes (empate com Cruzeiro em 3 a 3 e derrota para o Goiás por 2 a 1).

Posteriormente, ganharia a última chance como titular: nova derrota, desta vez por 4 a 2 para o Inter, pela 11ª rodada. Na 12ª, entrou em revés para o Flamengo por 1 a 0, em jogo que derrubou o técnico Dário Lourenço.

Seu último ato pelo Vasco foi sair do banco aos 43′ da etapa final em vitória épica sobre o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada, na estreia do técnico Renato Gaúcho. Seu contrato chegou ao fim no dia 31 de julho e não foi renovado.

Carreira de Dominguez

O português, revelado pelo Benfica, acumulou passagens por Birmingham (ING), Sporting (POR), Tottenham (ING) e Kaiserslautern (ALE). Antes de chegar ao Vasco, uma rápida passagem pelo Al-Ahli (QAT). O ex-meia chegou a defender a seleção de Portugal em três partidas, além de atuar nas Olimpíadas de 1996. Tornou-se técnico, com seu último trabalhado sendo na atual temporada pelo APOEL, do Chipre.

