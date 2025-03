Corinthians precisa de feito inédito para avançar na Libertadores

Corinthians se complicou na Libertadores após derrota no Equador - (crédito: Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

O Corinthians está por um fio na Libertadores após perder por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da competição. O Timão agora precisa vencer por quatro ou mais gols na Neo Química Arena para ficar com a vaga na chave de grupos sem a necessidade de pênaltis. Contudo, a equipe nunca conseguiu tal feito no torneio.

Ao todo, o Corinthians tem 18 participações na Libertadores e em 13 delas saiu derrotado no primeiro jogo de uma partida de mata-mata. Em apenas um deles, diante do Rosario Central em 2000, o Timão conseguiu reverter a situação. Na ocasião, o Alvinegro perdeu por 3 a 2 na Argentina e venceu pelo mesmo placar no Pacaembu, avançando nos pênaltis.

Nesta conta, aliás, o Corinthians também já perdeu um jogo de ida por três gols de diferença. Em 1996, o Timão foi superado pelo Grêmio, por 3 a 0, nas quartas de final. Mesmo tendo vencido na volta, por 1 a 0, acabou eliminado. Na lista, ainda consta partidas que o Alvinegro caiu nos pênaltis ou acabou eliminado por conta do gol fora de casa.

Contra o Barcelona de Guayaquil, o Timão precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. Se vencer por três de vantagem, independentemente do resultado, a vaga estará sendo decidida nos pênaltis. Qualquer outro placar dá a vaga para o clube equatoriano.

Assim, a partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Contudo, antes, o Timão terá o Santos pela semifinal do Paulistão, neste domingo (9), também em Itaquera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.