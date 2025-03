Estêvão celebra convocação e oportunidade de jogar com Neymar

O atacante Estêvão celebrou mais uma convocação para a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (6). Ele está entre os 23 convocados por Dorival Júnior para as próximas duas partidas das Eliminatórias da Copa. Mais do que vestir a Amarelinha, o jogador também terá a chance de atuar ao lado de um de seus grandes ídolos: Neymar.

“Essa convocação tem um gostinho mais especial porque o Neymar é um ídolo, uma referência para mim desde que eu era pequeno. Estar junto dele e de outros craques do futebol mundial é um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com todos eles”, disse Estêvão.

Estêvão vinha sendo presença constante nas últimas convocações de Dorival, mas Neymar retorna após mais de um ano. Em outubro do ano passado, aliás, tiveram o primeiro contato quando o atacante do Palmeiras quebrou um recorde do camisa 10 do Santos.

Na época, Estêvão havia chegado a 18 participações em gols no Brasileiro de 2024, tornando-se o jogador de 17 anos com mais gols e assistências em uma mesma edição. Contudo, o recorde era de Neymar, que teve 16 participações em 2009.

Estêvão mais uma vez convocado

Além disso, a joia do Palmeiras também comemorou o fato de novamente ser convocado e falou sobre o trabalho realizado no Verdão, que o colocou no radar de Dorival Júnior.

“É um sentimento de muita alegria ser convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira. Isso prova que o meu trabalho no Palmeiras está sendo valorizado. É um motivo de muito orgulho para mim e para a minha família. É um sonho de criança e espero dar o meu máximo lá. Teremos dois jogos muito difíceis, mas vamos impor o nosso jogo, sabendo da nossa capacidade coletiva. Se Deus quiser, vamos sair com dois resultados positivos em busca da nossa classificação para a Copa do Mundo”, comentou.

