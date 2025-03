São Paulo fecha patrocínio máster para time feminino

O São Paulo anunciou, na tarde desta quinta-feira (06/3), que a Mondelez, dona dos namings rights de seu estádio, também vai patrocinar o time feminino. A empresa estampará a marca BIS na barra das camisas de jogos e treinos do Tricolor na modalidade. O acordo será até o fim de 2025, mas os números não foram revelados.

A primeira aparição deve acontecer já nesta sexta-feira (7). Afinal, o time feminino do São Paulo encara o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pelas quartas de final da Supercopa Feminina.

A marca vai ficar no mesmo lugar que fica a SuperBet, patrocinadora máster do time masculino. A empresa, aliás, negocia para ampliar o acordo até 2030, ano do centenário. Como os uniformes são de equipes diferentes, o Tricolor teve a liberdade de negociar com outra empresa.

Em 2025, o São Paulo terá um calendário cheio, com cinco competições para disputar: Supercopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Assim, o Tricolor espera atrair mais marcas para o seu time feminino.

