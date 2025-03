Arbitragem definida para Flamengo x Vasco, pela semifinal do Carioca

A Ferj divulgou na tarde desta quinta-feira (6) a arbitragem completa para o clássico decisivo entre Flamengo e Vasco, no sábado (8), pela semifinal do Campeonato Carioca. Caberá a Wagner do Nascimento Magalhães comandar o Clássico dos Milhões, no Maracanã, às 17h45 (de Brasília).

Ele terá a assistência dos auxiliares Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (número 1) e de Thiago Filemon Soares Pinto (número 2). Já o VAR ficará a cargo, então, de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho – todos do Rio de Janeiro.

Wagner Nascimento foi o árbitro no primeiro Flamengo x Vasco do ano, em 15 de fevereiro. Na ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Wagner apitou pênalti de Zuccarello em Plata ainda no primeiro tempo.

Além deste jogo, Wagner apitou outras quatro partidas no Carioca. Na segunda rodada, arbitrou Maricá 1 x 0 Boavista, em sua estreia na competição. Depois, foi o responsável por comandar Portuguesa 1 x 3 Fluminense, pela quarta rodada.

Posteriormente, quatro rodadas depois, apitou Vasco 1 x 2 Fluminense, em Brasília. E, após o Flamengo 2 x 0 Vasco, ficou no comando de Nova Iguaçu 2 x 1 Madureira, pela derradeira jornada da Taça Guanabara.

O duelo deste sábado vale vaga na final do Carioca. Após vencer a ida por 1 a 0, no último sábado (1º), no Nilton Santos, o Flamengo tem boa margem para avançar. Afinal, ao vencer a Taça Guanabara, conquistou o direito de atuar por dois resultados iguais na semifinal. Dessa forma, o Vasco terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para chegar à decisão do Campeonato Carioca.

