Mais um! Jornalista deixa TNT Sports após 13 anos e fecha com a CazéTV

O jornalista Gabriel Simões está com um novo desafio na carreira. Agora, ele vai trabalhar na CazéTV, depois de 13 anos trabalhando na TNT Sports. Em suas redes sociais, Gabriel se despediu da antiga emissora e contou a novidade.

No texto de despedida, ele lembra que entrou na emissora quando ainda era Esporte Interativo, aos 20 anos. Além disso, afirmou que tudo que ele sabe na profissão, ele aprendeu lá.

Já na manhã desta quinta-feira (6), Gabriel postou a novidade e o seu novo destino: a CazéTV.

“Tô na área, hein! ????Animadaço com esse desafio gigante! Reencontrando amigos queridos pra viver com eles mais momentos históricos da carreira. Obrigado demais ao @casimiro pela confiança! Vamo pra cima!”, escreveu.

Vale ressaltar que na final da Champions League do ano passado, Gabriel Simões, que coordenava as transmissões na TNT, viralizou em uma polêmica.

Ele postou em suas redes sociais como funcionava o bastidores do dia da partida. Dessa forma, em um dos momentos, ele mostrou a sua participação na hora do gol de Vini Jr, do Real Madrid. Ele dava instruções para o narrador André Henning falar ao vivo.

