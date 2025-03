Léo Ortiz revela sonho no Flamengo e elogia Filipe Luís: ???Ele já é realidade???

O defensor Léo Ortiz vive uma grande fase pelo Flamengo e, após um ano de sua contratação, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira contra a Colômbia e, depois, a Argentina. Neste período no Rubro-Negro, já conquistou três títulos, sendo titular nas conquistas, caiu nas graças do torcedor e do comandante Filipe Luís.

Léo Ortiz, aliás, recebeu recentemente elogios de Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Em entrevista, o zagueiro falou sobre seus sonhos e também não poupou gratidão por Filipe Luís, técnico do time carioca. “Eu sempre falo que a Libertadores é um título que faz meu olho brilhar”, analisa o defensor.

VEJA TAMBÉM: Flamengo tem quatro jogadores convocados e lidera lista da Seleção Brasileira

Defensor elogia Filipe Luís, técnico do Flamengo

“Não dá nem para dizer que o Filipe é um potencial treinador, ele já é uma realidade. Vendo no dia a dia o quanto ele se dedica e já se dedicava desde os tempos de jogador, sempre gostou muito de estudar. Ele tem um potencial ainda maior. Tem tudo para ser o treinador da Seleção ou de algum time da Europa, um cara com mentalidade europeia, mas que não perde o DNA brasileiro, principalmente com os jogadores de frente, dando liberdade para eles irem para cima do adversário. É um cara sensacional, que tem tudo para ser um dos principais treinadores por muitos anos. Não só pelo que ele tem de conhecimento, mas porque é um cara que não se acomoda. Mesmo com uma sequência de vitórias, ele sempre procura um ou outro detalhe que a gente possa melhorar, não nos deixa acomodar e sempre instiga essa fome por vitórias. Um pacote completo: gere muito bem o elenco e tem um conhecimento de campo ótimo”, disse ao portal GE.

Por fim, Léo será titular no duelo contra o Vasco, na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo está marcado para este sábado (08), no estádio do Maracanã. Por vencer o primeiro jogo, o Flamengo, portanto, tem a vantagem do empate e até mesmo pode perder por um gol de diferença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.