Craque Neto detona Depay no Corinthians: ‘Não joga nada’

O Corinthians perdeu para o Barcelona-EQU por 3 a 0 no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. E a atuação sobrou para Memphis Depay. Dessa forma, o apresentador e ex-jogador Neto, fez críticas ao holandês no programa ‘Donos da Bola’ nesta quinta-feira (6).

“O Memphis vem aqui, faz nove gols, e vocês ‘pagam pau’ para ele. Muita gente ‘pagou pau’ para ele. Não jogou absolutamente nada. Ganha R$ 4 milhões por mês. O Ronaldo está certo. Ele chegou lá (Corinthians), não tinha chuveiro, nada, e foi campeão paulista e da Copa do Brasil. E é o Ronaldo Fenômeno. O Memphis vem aqui com uma panca, uma panca… e não joga nada. Não fez nada nos dois jogos da Pré-Libertadores. Memphis veio aqui para fazer música, jogar poker. Ou veio para jogar bola?”, disse.

Além disso, Neto afirmou que o futebol não vem sendo a prioridade do jogador no Brasil.

Depay pelo Corinthians

Em 2025, o holandês tem sete participações diretas em gols, ou seja, ele balançou as redes duas vezes e contribuiu com cinco assistências em 12 jogos. No entanto, destes, ele atuou em oito partidas como titular.

Ao todo, portanto, desde que chegou ao Timão no meio da temporada passada, ele possui 18 participações diretas, sendo nove gols e nove assistências em 26 jogos.

