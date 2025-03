Cano é o artilheiro das duas competições que o Fluminense disputa

O atacante Germán Cano, do Fluminense, de fato reencontrou o caminho do gol em 2025. Após viver em 2024 sua pior temporada desde que chegou ao futebol brasileiro (apenas oito gols), o craque deixou o passado pra trás e já coleciona comemorações no ano corrente.

Dessa forma, o jogador tem dez gols em 11 partidas, sendo artilheiro das duas competições que o Flu disputa. Ele lidera o quesito no Carioca, com seis gols (empatado com o compatriota Vegetti, do Vasco), e também na Copa do Brasil, com quatro.

Contra o Caxias, na última quarta-feira (5), ele ditou o caminho para o Fluminense chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Na vitória por 2 a 1 sobre o time do Rio Grande do Sul, o craque anotou os dois gols, levando o Flu adiante. Ele já tinha ajudado na fase inicial, no acachapante 8 a 0 diante o Águia de Marabá (também com dois gols).

Já no Carioca, ele não tardou a fazer seu principal ofício. Afinal, marcou duas vezes logo em sua estreia no ano, em vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, pela quarta rodada. Depois, deixou sua marca em dois clássicos seguidos: contra Botafogo e Vasco.

Ajudou também na importante vitória sobre o Nova Iguaçu, que manteve o Flu vivo por vaga na semifinal. Falando nela, Cano marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, que praticamente encaminhou a vaga do Tricolor para a grande decisão. Com estes gols, igualou-se a Vegetti na ponta da artilharia.

Artilharias de Germán Cano pelo Fluminense

Copa do Brasil 2022 – 7 gols

Brasileirão 2022 – 26 gols

Campeonato Carioca 2023 – 16 gols

Libertadores 2023 – 13 gols

