Mourinho sofre punição após promover confusão na Turquia

O técnico José Mourinho voltou a ganhar destaque por comportamentos polêmicos. Afinal, o comandante português tentou invadir o vestiário dos árbitros em clássico na Turquia e ofendê-los, assim como os jogadores adversários do Galatasaray. Assim, após análise do caso, o Comitê Disciplinar da Federação Turca de Futebol (PFDK) decidiu suspender o profissional por quatro jogos do Fenerbahçe e lhe deu uma multa de 40 mil euros (aproximadamente R$ 242 mil na cotação atual) por suas atitudes.

De acordo com imprensa turca, a punição de duas partidas por entrada forçada e ofensas aos juízes. A outra sanção de dois jogos foi por “conduta antidesportiva” em declaração após o clássico, segundo justificativa.

“Seus comentários ao árbitro, chegando ao vestiário, seus comentários depreciativos e ofensivos a todos os árbitros turcos e seus comentários aos membros da equipe adversária na coletiva de imprensa pós-jogo foram contrários à ética esportiva e ao entendimento de jogo limpo. Suas palavras podem encorajar a violência e a desordem nos esportes e continham um significado nocivo para a sociedade, que poderiam causar incidentes entre os fãs”, explicou a Federação Turca sobre os motivos que levaram a punição.

O Fenerbahçe não concordou com a decisão e entrou com recurso no Conselho de Arbitragem. A movimentação tem o intuito de reduzir as punições. Assim, haverá uma reavaliação do episódio em nova reunião do Comitê.

Atitudes de Mourinho irritam Galatasaray

O comandante português não teve papas na língua como de costume e condenou o rival Galatasaray de utilizar táticas desleais no decorrer das partidas. O comandante, aliás, insinuou que os oponentes tentaram uma jogada para influenciar um atleta jovem do Fenerbahçe a levar um cartão amarelo com poucos minutos de jogo.

“O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos já no 20º segundo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, Yusuf teria sido advertido imediatamente”, argumentou o treinador.

Mourinho, inclusive, utilizou de uma analogia que alguns comportamentos dos jogadores do Galatasaray se assemelhavam a de macacos. Obviamente, as declarações do técnico português provocaram a irritação dos adversários. Por sinal, eles ameaçaram publicamente que iriam fazer acusações por suas atitudes.

O Galatasaray denuncia ainda que algumas afirmações eram pejorativas com relação à população turca. Além disso, Okan Burak, treinador do rival, fez uma ironia com o simbólico apelido de “The Special One” ao chamá-lo de “The Crying One” (“O Chorão” na tradução para o português).

