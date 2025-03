Casimiro é condenado a pagar multa por react; entenda

A Justiça condenou o streamer Casimiro Miguel, um dos proprietários do canal “Cazé TV”, no YouTube, ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais. Isso porque o influenciador insultou um participante do programa “Supernanny” durante um react. Como o integrante pontual da atração sentiu-se ofendido com as falas, decidiu entrar com um processo.

“Me chamou de vagabundo, bobalhão, paspalhão, um merda. Também disse que apenas comia e dormia”, argumentou o integrante do programa.

React é uma dinâmica que Casimiro utiliza durante suas transmissões para dialogar com o seu público. O streamer reage e opina sobre situações e pessoas em atrações disponíveis na internet.

Casimiro bate recorde de audiência em reestreia de Neymar

O influenciador esteve presente na Vila Belmiro na reestreia de Neymar no Santos, no dia 5 de fevereiro. Afinal, a Cazé TV tinha o direito de transmissão da partida e se aproveitou do evento, pois bateu recorde de audiência. O canal atingiu o pico de 3,7 milhões de aparelhos simultâneos durante o confronto na Vila Belmiro. Já o vídeo da exibição completa da partida soma, até o momento desta matéria, 12.567.777 milhões de visualizações.

Só para se ter ideia da disparidade, o vídeo da apresentação do astro, intitulado ‘NeyDay’, conta com 1,6 milhão de visualizações e liderava os números desde a transmissão da goleada do Palmeiras sobre o Guarani, por 4 a 0, há três dias – com 3,2 milhões.

Influenciador ganha presente, mas precisa devolver

O influenciador pediu o par de chuteiras que Neymar usou na ocasião como um presente pelo feito. O craque estava ao vivo no canal quando atendeu ao pedido de Casimiro pelo par de chuteiras. O comunicador ficou descrente no momento em que astro se abaixou para retirá-las do pé e não se conteve na continuidade da transmissão. A felicidade, porém, durou pouco, e o apresentador precisou devolver o presente.

“Ganhei a chuteira da estreia, mas ela não está comigo. Tive que devolver a chuteira. Chegou a equipe e falou assim: ‘Casimiro, Neymar enlouqueceu. Não poderia ter te dado essa chuteira, porque ela vai ser leiloada no Instituto para ajudar a molecada. Você precisa devolver. Eu disse: ‘Óbvio, claro’. Eu devolvi, não está mais comigo. Ela vai ajudar muito mais gente”, esclareceu Cazé nas redes sociais.

O canal iniciou a transmissão para estreia do camisa 10 às 12h, com jogo marcado para as 21h35. Marcelo Hazan, Igor Rodrigues, João Barretto, Day Natale, Papi Coisa Linda, Robert, Casimiro, Luisinho e Ju Cabral participaram da exibição, que contou com bastidores e análises. Por fim, a CazéTV ainda conseguiu uma entrevista exclusiva com o aniversariante da noite.

