Vaza imagem da nova camisa do Cruzeiro

A imagem da nova camisa do Cruzeiro vazou nas redes sociais e circulou em grupos de torcedores do clube antes do lançamento oficial, previsto para esta sexta-feira (7).

O novo modelo destaca a cor branca nas mangas, lembrando os uniformes de times como o Internacional e o Arsenal, da Inglaterra. Além disso, a camisa contará com um grafismo especial para valorizar as estrelas do clube.

O design também revela que o Cruzeiro retornará ao escudo fechado. O clube havia temporariamente abandonado após algumas temporadas usando as estrelas soltas no peito.

O atacante Gabigol foi o escolhido para protagonizar o material de divulgação da nova camisa.

A peça será usada em campo pela primeira vez no próximo sábado (8), quando o time feminino enfrentará o Bahia, às 19h (horário de Brasília), pela Supercopa Feminina. Já o time profissional deve estrear o novo uniforme contra o Mirassol, no final de março, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

