Lucas Freitas lidera estatísticas no elenco do Vasco

Contratado na última janela de transferências, o zagueiro Lucas Freitas não chegou ao Vasco com status de titular. Mas, em menos de três meses, já mostra ao que veio, confirmando seu lugar entre os 11 iniciais de Fábio Carille e alcançando a liderança em diversos quesitos dentro do elenco.

Titular contra o Nova Iguaçu, em vitória por 3 a 0, que classificou o Cruz-Maltino à terceira fase da Copa do Brasil, Freitas chegou ao quinto jogo consecutivo partindo desde o início. E, segundo números do site “Sofascore”, o defensor já coleciona números importantes, como você verá abaixo.

Bom início pelo Vasco

O zagueiro de 29 anos é o primeiro colocado em passes certos, verticais e longos, além de deter a melhor eficiência entre os companheiros, comprovando sua boa saída de jogo. Ele também lidera em acertos nos duelos, ações defensivas, cortes e interceptações. Com apenas uma falta cometida até o momento (e nenhum amarelo), ele também levou somente um drible desde que desembarcou em São Januário.

Contratado junto ao Palmeiras após empréstimo no Juventude, o jogador chegou sem custos ao Cruz-Maltino. Os times, aliás, dividem a porcentagem de seus direitos (50/50). No entanto, nas cinco primeiras partidas do Vasco, jogou apenas uma: contra o Maricá, pela sexta rodada da Taça Guanabara, quando Carille rodou o elenco.

Na nona rodada, contra o Sampaio Corrêa, porém, o titular Lucas Oliveira (também contratado nesta temporada) sofreu uma lesão no tornozelo direito. Freitas, então, entrou em seu lugar para não mais sair. Na partida seguinte, em clássico contra o Flamengo, Lucas Freitas foi seguro, mas deu lugar para Mauricio Lemos estrear, atuando até os 28′ do segundo tempo. Depois, no entanto, atuou em todos os 360 minutos possíveis. Foi titular contra União Rondonópolis, Botafogo, Flamengo (semifinal) e Nova Iguaçu.

Números de Lucas Freitas pelo Vasco*

1° em passes certos (245)

1° em passes verticais (102)

1° em passes longos certos (17)

1° em acerto no passe (92%)

1° em eficiência nos duelos (64%)

1° em ações defensivas (36)

1° em cortes (22)

1° em interceptações (9)

2° em ações com a bola (306)

2° em acerto no passe longo (74%)

*Em relação ao próprio elenco

