José Martínez faz tratamento para reforçar o Corinthians contra o Santos; Coronado é desfalque

O Corinthians junta os cacos para a sequência da temporada após levar de 3 a 0 do Barcelona-EQU, em Guayaquil, e se complicar em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Timão tenta recuperar jogadores para o confronto contra o Santos, no domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Além do volante Raniele e do meia Igor Coronado, o departamento médico ganhou mais um integrante nesta semana: o venezuelano José Martínez. O jogador sofreu uma pancada no joelho direito no último domingo, em jogo contra o Mirassol. O local ficou inchado e ele virou problema.

Contra o Barcelona, José Martínez viajou com a delegação. Contudo, não conseguiu se recuperar e entrar em campo contra os equatorianos. O caso não é considerado grave pelo Corinthians, que trata o incidente como “desconforto na articulação”. Agora, o DM da equipe corre contra o tempo para tentar garantir a sua escalação no duelo decisivo contra o Peixe.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz sabe que não poderá contar com Igor Coronado. O meia segue como ausência por conta de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, sofrida na última semana.

Raniele segue como dúvida no Corinthians

Raniele, por sua vez, é tratado como dúvida para o confronto. O volante tem apresentado uma recuperação surpreendente, afinal sofreu lesão grau 2 na coxa direita há duas semanas. Todavia, nos corredores do Parque São Jorge, o Timão toma cuidado para não apressar a recuperação e acabar forçando nova lesão no jogador.

A delegação do Corinthians retornou do Equador nesta quinta-feira (6) após a derrota para o Barcelona. Dessa maneira, a equipe se reapresenta nesta sexta (7) no CT Joaquim Grava e terá dois dias de atividades antes do clássico diante do Santos no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Pela Libertadores, o Timão precisa vencer os equatorianos por quatro gols de diferença para avançar diretamente à fase de grupos. Um triunfo por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

