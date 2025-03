João Fonseca vence na estreia e avança no Masters 1000 de Indian Wells

Brasileiro despachou o britânico Jacob Fearnley e estreou com vitória no Masters 1000 de Indian Wells - (crédito: Getty Images via AFP)

João Fonseca segue brilhando como fenômeno do tênis mundial e venceu o britânico Jacob Fearnley, nesta quinta-feira (6/3), por 2 sets a 1 (parciais 6x2, 1x6 e 6x3) para avançar de fase na estreia no Masters 1000 de Indian Wells. Atual número 80 da Associação de Tênis Profissional (ATP), o brasileiro de 18 anos se recuperou no último set e despachou o adversário, uma posição abaixo no ranking, para seguir para a segunda fase do torneio na Califórnia. Ele enfrenta Jack Draper, 14º melhor do mundo, nesta sexta-feira (7/3).

A disputa em Indian Wells é a segunda participação de João em um Masters 1000, principal competição do tênis mundial depois dos quatro Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open). A outra ocasião foi em abril de 2024, em Madri, quando venceu Alex Michelsen e depois foi superado por Cameron Norrie. Na estreia do evento na Califórnia, o brasileiro se impôs mesmo com a ventania na quadra e repetiu a dose contra Fearnley. Ele já havia batido o britânico na campanha do título do Challenger de Camberra, no início do ano.

"Foi uma partida difícil, muito vento desde o começo do jogo. Consegui jogar bem no primeiro set, fazendo duas quebras e fechando com 6 x 2, O segundo set foi um pouco mais tenso, ele (Fearnley) começou a mudar o jogo, ser um mais agressivo nas entradas dos pontos, e eu fui ficando um pouco mais tenso. Ele jogou muito bem no segundo set, começou muito bem no terceiro também e conseguiu pegar uma quebra logo no começo. Eu consegui ficar firme, focado para reverter, mudei meu jogo, fui mais consistente e estou muito feliz com a forma que consegui a vitória de hoje", disse o fenômeno brasileiro.

João começou a partida como manda o manual e quebrou o serviço de Fearnley para vencer o primeiro game e ter vantagem desde o início. Mesmo com muita ventania na Califórnia, que fez a partida ser interrompida brevemente e até fez cair o boné do brasileiro, o carioca de 18 anos precisou de somente pouco mais de 30 minutos para fechar a série em 6 x 2 e abrir um set de dianteira. No entanto, o que deu certo antes, virou um problema na parcial seguinte. João não conseguiu encaixar o saque e foi dominado por Fearnley. O britânico levou a melhor em cinco games consecutivos, fez 6 x 1 e empatou a partida.

Aproveitando o momento positivo, Fearnley saiu na frente no set decisivo e chegou a estar vencendo por 3 games a 1. Com a corda no pescoço, João se recuperou, quebrou serviços do adversário e se impôs. Assim, ele fechou a parcial em 6 x 3 e ganhou a partida por 2 sets a 1.

O Brasil segue representado por outros nomes na competição. Na última quarta-feira (5/2), Thiago Wild venceu Alexandre Muller por 2 sets a 1 em uma partida longa e volta à quadra nesta sexta-feira (7/2), para confronto difícil contra Stefanos Tsitsipas, 9º do ranking da ATP. Nas duplas femininas, Bia Haddad Maia, junto da alemã Laura Siegemund, passou para as oitavas, enquanto Luisa Stefani, com a canadense Leylah Fernandez, jogam pela primeira fase contra Gabriela Dabrowski (CAN) e Erin Routliffe (AUS).