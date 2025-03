Atlético inicia negociações com Shakhtar Donetsk por atacante

O Atlético iniciou conversas com representantes do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para a venda do atacante Alisson. No entanto, não há ainda proposta oficial. O diretor do Galo, Paulo Bracks, informou que aguarda uma posição do clube ucraniano para dar uma resposta oficial. Esse processo, no entanto, precisa ser concluído até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências no país.

Bracks também destacou que os valores em questão superam a oferta que o Leicester, da Inglaterra, fez há algumas semanas. O clube inglês havia feito uma proposta de 12 milhões de euros.

“Não posso confirmar os valores, até pela natureza da negociação. Mas é uma proposta superior à anterior, do Leicester”, afirmou em entrevista à “TV Bandeirantes”.

LEIA TAMBÉM: Atlético arca com custos do retorno do Manaus após vitória na Copa do Brasil

O dirigente ainda ressaltou que, caso a negociação se concretize, o Atlético discutirá internamente a contratação de um substituto.

“Se a negociação se concretizar, vamos trabalhar internamente. Como a proposta surgiu nos últimos dois ou três dias, vamos decidir se buscamos um substituto ou se contamos com os jogadores que já temos no elenco. Essa decisão será tomada apenas após a confirmação da negociação,” completou.

Em fevereiro, os empresários de Alisson divulgaram uma nota sobre a demora na resposta do Atlético à proposta do Leicester. Na ocasião, o Galo havia feito uma contraproposta, mas os agentes do jogador afirmaram que a forma como o clube mineiro conduziu a negociação inviabilizou o acordo.

Revelado nas categorias de base do Atlético, o atacante disputou 42 jogos pelo time profissional, marcando quatro gols e fornecendo duas assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.