Após punição, técnico do Lyon se emociona durante triunfo na Liga Europa

O técnico Paulo Fonseca não conseguiu conter a emoção durante a vitória do Lyon por 3 a 1 sobre o Steaua Bucure?ti, da Romênia, em duelo pelas oitavas da Liga Europa. O comandante português chorou após o primeiro gol da equipe francesa. Os ânimos do profissional provavelmente influenciaram o acontecimento, já que este foi o primeiro compromisso em que ele esteve à frente do time após receber a suspensão de nove meses no Campeonato Francês.

Como a Liga Europa é uma competição internacional, Paulo Fonseca pôde estar na área técnica. Depois da vitória, o treinador celebrou com os torcedores do Lyon. Assim, o comandante português foi às lágrimas após o gol de Tagliafico na National Arena, em Bucareste.

Inclusive, Paulo Fonseca manifestou discordância pela punição que recebeu.

“Esta é uma sanção muito injusta. Fui sancionado pelo meu gesto, mas não toquei no árbitro, não foi uma agressão física. O mais importante é que tenho o apoio do meu clube, deste magnífico grupo de jogadores, dos torcedores. Isso é o mais importante”, protestou o treinador.

Punição a treinador do Lyon depois de crítica à arbitragem

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, foi suspenso até 30 de novembro de 2025 pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) após uma forte reclamação contra a arbitragem na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês. A punição foi mais severa do que o esperado, somando nove meses, dois a mais do que o previsto inicialmente.

A confusão aconteceu nos minutos finais da partida, quando o árbitro utilizou o VAR para revisar um possível pênalti para o Brest. Revoltado com a decisão, Fonseca protestou intensamente à beira do campo e acabou expulso. Após receber o cartão vermelho, ele se exaltou ainda mais, avançou na direção do árbitro e gritou em sua cara, sendo contido por jogadores e membros de sua comissão técnica.

A punição será dividida em duas fases e inclui sanções inéditas para técnicos em atividade. Até 15 de setembro de 2025, Paulo Fonseca não poderá acessar o vestiário do Lyon antes dos jogos e no intervalo, seguindo um modelo disciplinar adotado pela Uefa em competições europeias. Além disso, ele está proibido de ficar no banco de reservas, acessar a linha lateral, os vestiários dos árbitros e qualquer função oficial. Após essa data, as restrições se limitam ao banco de reservas, à linha lateral e aos vestiários dos árbitros até 30 de novembro de 2025.

Agora, o Lyon também deve definir uma punição interna para o técnico.

Com 39 pontos, o Lyon ocupa a sexta posição no Campeonato Francês, enquanto o PSG lidera com 62.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.