Gol polêmico em Juventude x Grêmio tem áudio do VAR divulgado; leia

A polêmica do último jogo entre Juventude e Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, segue dando o que falar. Nesta quinta-feira (6), o CEAF (Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul) divulgou o áudio do VAR durante a análise do gol gremista, que levou o jogo do último sábado (1º) para os pênaltis (vitória e classificação do Tricolor). Anderson Daronco (RS) era o árbitro, enquanto Caio Max Vieira (RS), o árbitro de vídeo.

O Juventude até venceu a partida por 2 a 1, mas caiu nas penalidades em pleno Alfredo Jaconi, fazendo o pedido à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à comissão dos árbitros do RS. Assim, um trecho da análise do VAR foi divulgada, mostrando que tanto Daronco quanto Max Vieira concordaram com a marcação de gol.

No lance – já nos acréscimos da etapa final -, o zagueiro Gustavo Martins faz um gol de bicicleta após disputa com o meia Mandaca, do Juventude. A reclamação do time jaconero é que o defensor gremista teria acertado o rosto do defensor, o que poderia configurar uma falta. Dessa forma, o gol seria anulado.

Daronco, que deu o gol originalmente, foi à cabine do VAR mesmo sem que Caio Max o chamasse, a fim de rever o lance. O árbitro de vídeo, aliás, já corroborara com a decisão de gol. Durante a análise de Daronco, uma confusão se instaurou em campo, com o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, agredindo Ênio, do Juventude. Reginaldo revidou, empurrando o treinador gremista. Posteriormente, afinal, o árbitro confirmou o gol.

Confira trecho do VAR

Daronco: “Alto, pra mim gol.”

VAR: “O campo deu gol, tem que checar esse pé aí, tá? Estamos checando, Daronco.”

VAR (após análise): “Daronco, para mim o gol é legal. O jogador que vai de encontro, o defensor, não há contato com ele, tá. Gol legal. Não tem contato, Daronco. O atacante já tem feito o movimento, o defensor vem. Pega outra imagem, essa daí. Slow. É, gol legal. Legal. Não tem não. Tudo limpo.”

Daronco (após rever o lance na cabine): “Caio Max, a decisão é gol! O treinador (Quinteros) vai levar cartão vermelho e o camisa 93 (Reginaldo) do Juventude também.”

