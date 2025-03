São Paulo treina, e Zubeldía divide elenco de olho na semifinal do Paulistão

O São Paulo treinou nesta quinta-feira (6) e segue em preparação para o clássico diante do Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía dividiu o plantel em dois para as atividades do Tricolor.

Os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na última segunda-feira (3), fizeram um trabalho de posse de bola e enfrentamento em campo reduzido. Assim, o restante do elenco foi dividido em dois times de 11 para um confronto em um dos campos do CT da Barra Funda. Dessa maneira, Zubeldía convocou jovens da base do Tricolor para completar o time.

Caso não haja nenhum imprevisto, o treinador deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Novorizontino. Afinal, não teve nenhum novo problema de lesão após a partida e poderá repetir a escalação – Pablo Maia, que havia passado por cirurgia, segue fora. Assim, o São Paulo deve entrar novamente com um trio de zagueiros no clássico pela semifinal.

Dessa forma, o Tricolor deve entrar em campo contra o Palmeiras com a seguinte equipe: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam em jogo único pela semifinal do Paulistão na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque. O jogo está marcado para 21h35 (de Brasília).

