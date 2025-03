Ronaldo Fenômeno elege sócio como atacante ideal para Seleção Brasileira. Saiba quem é

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno precisou escolher quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro atualmente. Em entrevista à ESPN, o empresário não teve hesitação em responder e afirmou com convicção que Gabriel Jesus está à frente de todos os outros jogadores da posição.

O atacante do Arsenal competiu com nomes como Matheus Cunha, Pedro, Igor Jesus, Vitor Roque, Gabigol, Richarlison e Endrick. Na dinâmica, Ronaldo deveria escolher apenas um, e sempre optava por Gabriel Jesus.

Um fato curioso é que o escolhido de Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus, tem negócios em parceria com o ex-jogador. Juntos, são proprietários da Galáticos Capital, uma empresa que se define como “multifamily office”, focada na gestão patrimonial e financeira de astros do esporte e do entretenimento.

Embora seja considerado o ideal por Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus não tem um histórico tão positivo na Seleção Brasileira. Sua estreia ocorreu em 2016, quando tinha apenas 19 anos, e ele marcou dois gols na vitória contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Contudo, na Copa de 2018, não conseguiu balançar as redes.

“Eu fui para a Copa com a camisa 9, sendo o centroavante, e acabei não marcando. Isso pesa. Eu sempre vou ser lembrado por isso, não adianta o que eu faça.”

Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, ele retornou à competição, mas como reserva de Richarlison. Gabriel Jesus entrou nos jogos durante a fase de grupos, mas não conseguiu marcar.

