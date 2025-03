Boston River x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bahia enfrentará um grande desafio pela terceira fase da Libertadores, no jogo de ida da competição. Nesta quinta-feira (6/3) A equipe medirá forças com o Boston River, do Uruguai, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu (URU). A partida começa às 21h30 (de Brasília). O vencedor, portanto, garante vaga na fase de grupos do torneio internacional. A Voz do Esporte transmite este duelo e a narração será de Christian Rafael.

A cobertura da Voz ainda conta com os comentários de Deyvid Xavier e Will Ferreira nos comentários. Nao deixe de clicar na arte acima para acompanhar este duelo pela Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.