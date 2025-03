Botafogo Samba Clube seguirá na Série Ouro dos Desfiles. Niterói campeã

Em uma apuração que coroou como campeã uma escola que poucos esperavam, a Acadêmicos de Niterói, a Botafogo Samba Show atingiu o seu objetivo. Afinal, ao terminar em 11º lugar, ficou à frente das rebaixadas Tradição e São Clemente. A escola ligada ao Glorioso e que, pela primeira vez, desfilou na Marquês de Sapucaí, conseguiu se manter na Série Ouro. Com o enredo “Uma Gloriosa História em Preto e Branco”, contando a história do clube, terminou com 267 pontos. A tradicional São Clemente ficou com 266 pontos, e a Tradição, com 265,4. Vale citar que a Botafogo Samba Show foi a primeira agremiação ligada a um clube de futebol a desfilar na Sapucaí na história.

A Acadêmicos de Niterói terminou na frente com 269,5 pontos, contra 269,3 da tradicional Estácio de Sá. Assim, pela primeira vez em sua história, desfilará no Grupo Especial, assumindo o lugar da Unidos de Padre Miguel, última colocada dos desfiles da elite (que teve a Beija-Flor como campeã).

A Série Ouro conta com 16 escolas, mas apenas 13 disputaram o título e lutaram contra o rebaixamento. Afinal, a gigante Império Serrano (nove vezes campeã do desfile principal e quinta maior vencedora), Unidos da Ponte e Unidos de Bangu desfilaram como Hors Concours (não caem e não sobem). Isso porque perderam suas fantasias em um incêndio na fábrica que confeccionava suas vestimentas duas semanas antes do desfile.

Botafogo Samba Clube segue na Série Ouro

A Botafogo e outras cinco escolas começaram com um décimo de punição por irregularidades em concentração e dispersão. Apesar de começar com pontuação máxima no quesito 1, em Harmonia. logo foi perdendo décimos e ficou claro que estaria lutando contra a degola. Na metade final da apuração, ela São Clemente e Tradicção, juntamente com a Inocentes de Belford Roxo, que terminou em 11º, travaram uma luta contra o rebaixamento. Mas, com a Tradição perdendo muitos décimos em todos os quesitos, ficava evidente que seria rebaixada. Assim, restava uma vaga para a salvação, e, após as notas de Enredo e Samba-Enredo, quando a São Clemente perdeu 0,7 décimos a mais do que a Botafogo Samba Show, a situação ficou mais confortável para a Alvinegra, que a ultrapassou e manteve a dianteira nos três quesitos finais. Se salvou.

Niterói surpreende

Já em relação ao título, a Acadêmicos de Niterói surpreendeu rivais tradiconais. Estava entre as melhores, mas não era cotada como favorita, posto que pertencia ao trio Porto da Pedra, Estácio e União da Ilha. A Niterói começou perdendo um décimo no primeiro quesito, Harmonia, mas foi se mantendo ao gabaritar ou perder poucos décimos nos quesitos seguintes. Enquanto isso, a Porto da Pedra, por exemplo, perdeu 0,6 décimos em Fantasias, e a Ilha, 0,6 décimos em Mestre-Sala e Porta-Bandeira. A Estácio não gabaritava na maioria dos quesitos. Assim, quando a Niterói chegou dois décimos à frente da Estácio no último quesito, Bateria – que historicamente não costuma tirar muitos décimos das escolas bem avaliadas –, a festa já era niteroiense. A escola terminou à frente da Estácio (269,3), Porto da Pedra (269,1) e Ilha (268,9).

Colocação final Série Ouro

1º Lugar – Acadêmicos de Niterói – 269,5 (campeã)

2º – Estácio de Sá – 269,3

3º – Porto da Pedra – 269,1

4º – União da Ilha – 268,9

5º – União de Maricá – 268,8

6º – Vigário Geral- 268,6

7º – Arranco – 267,7

8º- União Parque Acari – 267,5

9º – Em Cima da Hora – 267,2

10º – Inocentes de Belford Roxo – 267,1

11º – Botafogo Samba Clube- 267

12º – São Clemente – 266 (rebaixada)

13º- Tradicção – 265,4 (rebaixada)

Hors Concours

Unidos da Ponte

Unidos de Bangu

Império Serrano

