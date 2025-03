Atlético acerta venda do atacante Alisson para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O atacante passou a ser figura frequente nos jogos do Galo quando Gabriel Milito assumiu o comando da equipe. Contudo, na metade da temporada, ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e virou desfalque por mais um de um mês. Seu retorno foi discreto, contribuindo com um gol duelo contra o Juventude, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com a participação no Sul-Americano sub-20, Alisson atuou pouco pelo Galo em 2025: apenas duas vezes e um gol anotado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.