Após grave lesão pelo Flamengo, Viña volta a treinar no campo

Viña em atividade no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (6) - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Após sete meses longe dos gramados, Matías Viña voltou a correr no campo nesta quinta-feira (6), no CT do Flamengo. O jogador, junto à equipe de preparação física do clube, realizou a atividade separado do restante do elenco.

Apesar da evolução, o lateral segue sem treinar com bola e sem previsão de retorno definida para as partidas do Rubro-Negro. Mas há uma ideia de que ele possa reforçar a equipe de Filipe Luís a partir do segundo semestre.

Em agosto de 2024, no empate do Flamengo com o Palmeiras pelo Brasileirão, Matías Viña sofreu rompimento do ligamento cruzado do joelho, teve fratura na tíbia e, além disso, comprometeu o menisco.

Cebolinha também retorna aos treinos

Comemoração em dose dupla na atividade desta quinta-feira, afinal, Everton Cebolinha também retornou. O atacante, porém, segundo o jornal “Extra”, treinou com a bola, mas também acompanhado pela equipe de preparação física em trabalho específico.

O camisa 11 sofreu lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa. O atleta, então, está fora do jogo de volta da equipe contra o Vasco, pela semifinal do Cariocão, neste sábado (8), no Maracanã. Aliás, caso o Rubro-Negro avance, Cebola também não deve se recuperar 100% a tempo atuar nas finais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.