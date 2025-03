Bahia empata com Boston River em jogo insosso pela Libertadores

Bahia (de branco) fica no 0 a 0, fora de casa, diante do Boston River - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Bahia e Boston River ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (6/3), na partida de ida pela terceira fase eliminatória da Libertadores. O jogo, realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, com arquibancadas quase vazias, mostrou um Bahia se impondo no toque de bola e com muita posse (67%). Mas com um ataque quase inoperante, com apenas uma chance clara. Já os uruguaios ficaram na defesa, deram um chute a gol. Mas sustentando o empate morno neste que nais parecia um jogo-treino.

Assim, tudo segue em aberto para a partida da volta, na próxima quinta-feira (13/3), na Arena Fonte Nova. Quem vencer garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Como foi o empate insosso

O Bahia, no primeiro tempo, teve total domínio, com 63% de posse de bola diante de um rival frágil, muito defensivo e que, mesmo jogando em casa, praticamente não tinha torcida (por ser um time pequeno no Uruguai). Porém, todo esse domínio não resultou em grandes lances de perigo. Houve apenas duas finalizações de Jean Lucas: uma cabeçada que passou por cima e um chute de fora da área que obrigou Bruno Antúnez a fazer sua única defesa difícil no jogo.

Na etapa final, o domínio brasileiro persistiu, mas sem efetividade no ataque. Assim, o técnico Rogério Ceni colocou Gilberto e Willian José para tentar tornar o time mais objetivo nos lances ofensivos. Nao deu em nada. Com o time em ritmo lento e até mesmo o craque Everton Ribeiro sem brilhar. Assim, o jogo, que nem cartão teve, seguiu parecendo muito mais um amistoso do que partida valendo pela Liberta.

BOSTON RIVER 0X0 BAHIA

3ª fase da Copa Libertadores da América – jogo de ida

Local: Estádio Centenário, Uruguai

Data: 6/3/2025

BOSTON RIVER: Bruno Antúnez; Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Vera, Guilermo López (González, 23’/2ºT), Barcia (Alex Garcia, 37’/2ºT), Felipe Chiappini (Muñoa, 47’/2ºT) e Amado (Pérez, 37’/2ºT); Valentín Adamo (Anelo, 23’/2ºT). Técnico: Jádson

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto, 15’/2ºT), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago, 29’/2ºT); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly, 29’/2ºT); Ademir (Michel Araújo, 33’/2ºT), Erick Pulga (William José, 15’/2ºT) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Gol: –

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR:Ulises Mereles (PAR)

Cartões amarelos: –

