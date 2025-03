Tadeu volta a brilhar nos pênaltis e celebra Goiás semifinalista do Estadual

Goleiro Tadeu festeja classificação do Esmeraldino para semifinais do Goiano - (crédito: Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás)

Entra ano, sai ano, o goleiro Tadeu segue se destacando no Goiás. Afinal, ele defendeu três cobranças de pênaltis na partida diante do CRAC, pelas quartas de final do Campeonato Goiano. O empate por 1 a 1 forçou a disputa das penalidades, já que no primeiro encontro entre as equipes também houve empate, mas sem gols. Com o 3 a 1 nos pênaltis, o Esmeraldino assegurou classificação para as semifinais.

“Uma classificação como essa, emocionante, vai ser para tirar aquele pouquinho que falta do fundo da alma de cada um, para que a gente possa conquistar o Campeonato Goiano. Mas essa lição vai servir para as semifinais, que é o primeiro objetivo agora: avançar para a final e depois conquistar o título”, disse Tadeu, eufórico.

Além das três defesas, Tadeu, que é o batedor oficial da equipe, converteu sua cobrança. O goleiro alcançou, aliás, a marca de 23 pênaltis defendidos pelo Esmeraldino. Por fim, ele valorizou a competição e destacou que o Goiás pode crescer ainda mais dentro do torneio.

O Goipas v olta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Vila Nova às 17h (de Brasília), no estádio da Serrinha, pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual. O duelo da volta será no OBA, no domingo (16).

