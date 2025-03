Olaria perde para Brusque na segunda fase e dá adeus à Copa do Brasil

Brusque vence Olaria no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Reprodução)

Chegou ao fim a trajetória do Olaria na Copa do Brasil de 2025. Na noite desta quinta-feira (26), o time carioca bem que tentou, mas perdeu por 2 a 1 para o Brusque no Estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. Jhan Torres abriu o placar para os catarinenses no primeiro tempo, e Cipriano deixou tudo igual para os anfitriões na etapa final. Mas, na sequência, Diego Mathias assegurou o triunfo dos catarinenses no Rio de Janeiro.

O Quadricolor aguarda, portanto, sorteio na CBF para conhecer seu adversário na terceira fase do torneio mata-mata nacional.

O jogo

O Brusque teve o domínio da ações durante toda a primeira etapa em que o Olaria criou uma única oportunidade de gol, desperdiçada por Wesley. A equipe catarinense teve grande chance de sair na frente, mas o goleiro Victor Hugo defendeu o pênalti cobrado por Guilherme Pira. Logo em seguida, Jhan Torres, após cobrança de escanteio, balançou a rede.

O Olaria voltou para o tudo ou nada depois do intervalo. Wesley Manga, logo aos dois minutos obrigou o goleiro Nogueira a fazer grande defesa com apenas uma das mãos. Os times promoveram substituições, e a tensão permaneceu durante toda a etapa. Aos 26′, Ryan fez lançamento espetacular para Gabriel Cripriano, que tocou na saída do goleiro para empatar o jogo. Mas a torcida do Olaria teve poucos minutos de alegria. Isso porque, aos 36′, Diego Mathias recebeu grande assistência de Rodolfo Potiguar e driblou o marcador antes de finalizar para o fundo da rede, anotando o segundo gol do Brusque.

