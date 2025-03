Guilherme revela momento difícil no Santos: ‘Quase despejado’

Importante na campanha de acesso do Santos para a Série A desta temporada, Guilherme revelou nesta quinta-feira (6) que quase saiu do clube após o fim da competição. Segundo ele, mesmo sem ser informado pelo clube, o Peixe estava negociando seu futebol.

Em entrevista ao PodPah, o atacante revelou que ficava sabendo sobre as notícias através das redes sociais, mas nada chegava para ele ou seu empresário. Porém, evitou citar nomes durante a entrevista.

“Aconteceu muita coisa errada no fim do ano. Eu estava sendo quase despejado do Santos. Eu estava sendo oferecido para clubes, estava sendo negociado nos bastidores, sem eu saber e sem o meu agente saber”, iniciou.

“A gente não vai falar quem, mas, para você e o torcedor saberem, houve uma troca de minutas de contrato para o Guilherme ser emprestado de novo. Os caras estavam se desfazendo de mim”, prosseguiu.

“Várias páginas do Santos postaram durante as férias e principalmente na reta final da janela sobre possível saída de Guilherme, e nunca tinha chegado nada para mim. Sair para onde? Tenho contrato com o Santos, estou feliz para caramba, fiz um baita de um ano. Agora Série A, Copa do Brasil, eu já me identifiquei para caramba. O torcedor eu sei que tem um carinho muito especial para mim. E eu também tenho um carinho superespecial pelo clube e pelo torcedor. Alguma coisa não está encaixando”, concluiu Guilherme.

Caixinha chegou ao Santos e deu moral para Guilherme

Com a chegada do Pedro Caixinha, segundo o jogador, o ambiente melhorou. Afinal, o técnico demonstrou vontade de seguir com o atleta no elenco do Peixe. Aliás, Guilherme ainda revelou uma fala de impacto do português: “Tu é o melhor jogador que eu tenho hoje”.

“Eu estava na pré-temporada e estava fora. Mas, quando eu tenho a minha primeira conversa com o Caixinha, ficou meio a meio, porque ele falou para mim que não abria mão de jeito nenhum. Eu falei: “Alguma conta não está batendo”. Chegou muita gente nova, inclusive na diretoria, mas o respaldo do treinador também é importante. Ele me deu moral”, relembrou Guilherme.

“Isso começou a mudar os questionamentos. Eu vi que, de fato, o Caixinha conta comigo no sistema que ele pensa de jogo, na ideia de jogo dele. Mas não adianta só o treinador querer. Tem muita coisa acontecendo que eu não estava me sentindo 100% convicto de que as pessoas que ali estavam me queriam para este ano. Eu fiquei imaginando: “Será que os caras acham que eu sou jogador de Série B?” Começam a surgir dúvidas na cabeça. Não sou esse jogador. Eu já dei frutos na Série A e na Série B”, disse o atacante.

