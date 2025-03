Pedro Raul dá vitória ao Ceará na Copa do Nordeste; Náutico só empata e mantém calvário

Ceará faz dever de casa com triunfo sobre o América-RN no Presidente Vargas - (crédito: Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

Com gol de Pedro Raul, o Ceará derrotou o América-RN por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (6), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O triunfo no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, deixa o Vozão com sete pontos no Grupo B, agora na terceira posição. Já o Alvirrubro de Natal, com a mesma pontuação, aparece em quarto na chave.

Pela sexta rodada do Nordestão, ainda sem datas definidas, o Ceará enfrenta a Juazeirense, e o América-RN encara o Náutico nos Aflitos, em Recife. Antes, porém, o Vozão enfrenta o Maracanã no domingo (9), no segundo jogo das semifinais do Campeonato Cearense. No mesmo dia, o América-RN joga diante do Santa Cruz de Natal no duelo de ida das semifinais do Potiguar.

Náutico, ao contrário do Ceará, segue calvário em 2025

Também na noite desta quinta, Sampaio Corrêa e Náutico empataram por 1 a 1 no estádio Castelão, em São Luís. O confronto entre os dois últimos colocados do Grupo B teve gol do atacante Alan James para a Bolívia Querida, e de Leandro Kauã, para o Timbu, ambos de cabeça.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa continua sem vencer na Copa do Nordeste e ocupa a lanterna do Grupo B com dois pontos. O Náutico, por sua vez, chega ao quarto jogo sem triunfar, incluindo o Campeonato Pernambucano ao qual foi eliminado de forma precoce nas quartas de final. O Alvirrubro é o sexto colcoado, com cinco pontos, e recebe o América-RN, nos Aflitos, na próxima rodada. Já o time maranhense visita o Confiança, em Sergipe.

