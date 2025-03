Dorival aposta em Seleção versátil por vaga na Copa do Mundo

Na última quinta-feira (6), o técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira para as próximas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. Na lista dos 23 nomes, o treinador enfatizou a importância da versatilidade dos jogadores convocados. Ele acredita que essa característica é fundamental para criar uma equipe dinâmica e adaptável tanto na defesa como no ataque.

LEIA MAIS: Flamengo tem quatro jogadores convocados e lidera lista da Seleção

A começar que na lista, a CBF divulgou a lista com a categoria “Defensores” ao invés de seperar zagueiros e laterais. Assim, não há uma denominação para para os setores. Danilo, por exemplo, é um jogador que pode atuar em várias posições na defesa, como lateral, zagueiro ou até mesmo como um terceiro homem na linha defensiva. O seu companheiro de equipe Léo Ortiz já atuou como volante no sacrifício no Flamengo, mas deve ganhar oportunidade na zaga, como vem atuando com Felipe Luís.

Pela primeira vez na relação, Wesley é lateral-direito, mas em alguns momentos já atuou como ala no Flamengo. Deste modo, um esquema com três zagueiros pode acontecer, assim libera os laterais para o setor ofensivo. Em coletiva, Dorival já reforçou que quer uma Seleção com “liberdade de movimentação”.

“É uma configuração para essas duas partidas, do que pensamos para esses dois adversários. Eu confio na versatilidade dos meus jogadores. Podemos citar o Danilo, ele atua em varias funções, já jogou como terceiro homem ou como lateral esquerdo. Temos na cabeça aquilo que queremos. O que eu quero é liberdade de movimentação, com a participação desses elementos marcando para que a gente com bola possa criar e ter liberdade”, disse Dorival em coletiva de imprensa.

Na lateral esquerda, Guilherme Arana é titular absoluto. No entanto, não há outra opção nesta convocação. Os demais nomes na pré-convocação eram todos experientes e presentes em outros ciclos da seleção: Alex Sandro, Alex Telles e Douglas Santos. Todos fora. Assim, Danilo, do Flamengo, e Murillo, do Nottingham Forest, podem fazer a lateral esquerda se necessário.

Ataque de mobilidade

No setor de ataque, Dorival também pode apresentar uma variação de jogo. Matheus Cunha e Neymar são considerados pelo treinador como exemplos de atletas que podem desempenhar múltiplas funções em campo, seja como meias ou atacantes. A ideia, aliás, é aproveitar essa flexibilidade para criar situações ofensivas variadas e imprevisíveis durante os jogos. Raphinha e Rodrygo também estão nesta lista de variações. Na última convocação, apareceram como meias, porém, agora como atacantes.

“Fica difícil rotular as situações aqui porque distribuímos um pouco melhor, mas são jogadores versáteis que podem atuar de uma maneira ou de outro. Raphinha na Copa América foi muito questionado. Hoje, um dos postulantes a buscar a bola de ouro. Já jogou conosco como lateral, como atacante pelos lados direito e esquerdo, como segundo homem ou muito próximo do Igor Jesus. Vini da mesma forma tem mudado seu posicionamento, ora, jogando mais aberto, ora, por dentro. O jogador busca esse espaço, eles têm de criar esse espaço e eles têm que ter liberdade de movimentação é o que acredito que com a característica desses jogadores nós poderemos encontrar na seleção”, disse Dorival.

Além disso, a decisão de não incluir centroavantes de ofício na convocação foi justificada por Dorival Júnior como parte de uma mudança de perfil da equipe. Segundo o treinador, a intenção é formar um time com maior movimentação e mobilidade, sem depender de uma posição fixa no ataque. Essa abordagem busca refletir uma tendência observada em grandes equipes do futebol mundial, que muitas vezes não contam com um centroavante tradicional. O único, aliás, que já fez a função foi João Pedro, do Brighton.

Foco na classificação sem espetáculo da Seleção

Por fim, a Seleção Brasileira deve fazer jogos mais objetivos para conquistar a classificação. Dorival, inclusive, reforçou em coletiva que “jogar bonito” é um processo. O foco agora está nos treinamentos e na preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, que são fundamentais para garantir uma boa posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“Encontramos momentos de partidas com atuações quase perfeitas, em outros momentos percebemos vulnerabilidades. Temos que encontrar esse equilíbrio. Com equipe mais equilibrada e regular, teremos, pela capacidade individual, um crescimento muito grande. Temos vários jogadores com essa condição. De saírem de situações inusitadas para o um contra um dos defensores. Tudo é questão de tempo”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.