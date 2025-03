Flamengo atinge marca expressiva em convocações para Data-Fifa

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, não contará com grande números de jogadores no período da Data-Fifa (entre 17 e 25 de março). O clube, afinal, deve ter ao todo nove jogadores convocados, mas poderia ser um time inteiro se não fosse as lesões de alguns jogadores. O treinador não terá à disposição os jogadores para os treinos neste período.

Na última quinta-feira (6), o técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira com quatro jogadores do Flamengo, sendo: Danilo, Leo Ortiz, Wesley e Gerson. Além deles, Varela, De la Cruz, Arrascaeta, Pulgar e Gonzalo Plata também devem ser chamados para Uruguai, Chile e Equador, respectivamente. Com nove jogadores nas seleções, o Flamengo supera a marca anterior de sete convocados, registrada em outubro de 2024.

As convocações são tratadas como uma estimativa por parte da diretoria do Flamengo porque algumas seleções não divulgam a lista de convocados, como faz o Brasil. O Uruguai, por exemplo, envia os selecionados para a Conmebol.

No Brasil, o lateral-direito Wesley foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O jogador, aliás, apareceu na lista dos jogadores mais valorizados do mundo nos últimos quatro meses. O reconhecimento, assim, veio com a convocação.

“Desde 2022 eu conheço o Wesley, trazia para treinamentos. Juan está aqui, teve uma ou duas convocações. É um jogador promissor. Naquele momento tínhamos três laterais atuando com frequência, mas ele chamava atenção. Um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou ao momento. É um apelo, todos viram o que aconteceu com esse garoto. É uma condição”, disse Dorival sobre Wesley. O número poderia ser maior se Viña e Pedro tivessem à disposição. Poderia chegar a 11. Ou seja: um time.

O Flamengo, aliás, poderia ter um time inteiro de convocados. Isto não aconteceu, porque Pedro e Matías Viña estão lesionados. Ambos ainda não atuaram nesta temporada, mas devem voltar em abril e junho, respectivamente. Eles reforçam o Brasil e Uruguai constantemente.

Preocupa?

Como já mencionado a Data-Fifa ocorre entre 17 e 25 de março. Este justamente é o espaço em que o Flamengo não haverá jogos. Se avançar à deicsão do Campeonato Carioca, o time rubro-negro não terá dor de cabeça. Afinal, a Ferj trabalha com as datas 12 e 16 de março para as duas partidas das finais do Estadual. Ou seja, antes do período dos jogadores nas seleções.

