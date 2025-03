Libertadores: Corinthians teve briga no vestiário e muita cobrança durante derrota

A derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela Libertadores, segue dando o que falar. O desempenho da equipe ainda no primeiro tempo teria desagradado os jogadores que iniciaram um bate-boca ainda nos vestiários. O diretor de futebol, Fabinho Soldado, precisou intervir para acalmar os ânimos.

Algumas fontes próximas aos jogadores disseram que existiu uma discussão mais acalorada, mas sem agressão física. Fabinho Soldado esperava os jogadores no túnel que dá acesso ao vestiário e notou a animosidade. Ele precisou intervir para que a equipe acalmasse os ânimos e voltasse para o segundo tempo unido.

Um dos mais irritados foi o atacante Memphis Depay. O holandês, aliás, já mostrava tons de descontentamento ainda no gramado, na reta final do primeiro tempo, gesticulando com o banco de reservas. Também em campo, na etapa inicial, Matheuzinho e Breno Bidon bateram boca em tom de cobrança.

As discussões são vistas como ”normais” dentro do clube, já que mostra a gana do elenco em vencer. Além disso, as cobranças são mais com questões de marcação e movimentação dentro de campo. Contudo, esta não é a primeira vez que isto acontece.

”Treta” no Corinthians não é novidade”

Em entrevista ao Poadcast ”PodPah”, o lateral-direito Matheuzinho disse que houve muita cobrança dentro do elenco, após o empate em 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, na fase anterior da Libertadores.

“Depois do jogo, só faltou a gente sair na mão entre nós, tá ligado? É uma cobrança que temos que fazer entre nós porque sabemos da nossa capacidade. Infelizmente, não produzimos nem 1% daquilo que podemos produzir. A questão de sair na mão que eu falo é mais de cobrança, sabe? Subimos um pouco o tom da conversa, falamos o que achamos do jogo, o que podemos melhorar e a postura que temos que ter”, disse Matheuzinho.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Contudo, antes, o Timão terá o Santos pela semifinal do Paulistão, neste domingo (9), também em Itaquera.

