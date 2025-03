Botafogo segue na busca por adversários para amistosos antes do Brasileirão

Renato Paiva já comandou os primeiros treinamentos com o elenco do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com o mês de março sem compromissos oficiais, o Botafogo segue na busca por adversários para realizar amistosos antes da estreia pelo Campeonato Brasileiro. Recentemente, o clube abriu conversas com o Cruzeiro, porém as discussões esfriaram em virtude da indecisão sobre o local do confronto. A informação é do portal “ge”.

A diretoria celeste propôs realizar o amistoso em outros estados que não fossem Rio de Janeiro ou Minas Gerais. No entanto, essa mudança não é vista como vantajosa para o Alvinegro.

Além disso, outra conversa foi sobre um possível jogo-treino contra o Maricá, que seria neste fim de semana. Contudo, o técnico Renato Paiva só teve três treinamentos completos com o elenco. O Botafogo espera que a nova comissão técnica se adapte para realizar os amistosos ao longo do mês.

Afinal, a estreia no Campeonato Brasileiro acontece somente no último final de semana de março, em solo paulistano, diante do Palmeiras. Isso porque o elenco saiu, de forma precoce, do Campeonato Carioca ao terminar na 9ª colocação, com 13 pontos, e ficar de fora também da Taça Rio.

Vale lembrar que o português realizou seu primeiro treino apenas na terça-feira (4) e se mostrou interessado em entender processos internos. Durante a folga de Carnaval, o novo comandante manteve contato com a diretoria e também traçou planos junto à sua comissão.

