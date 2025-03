Sport x Santa Cruz: onde assistir, escalações e arbitragem

Vai começar a disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Pernambucano! Sport e Santa Cruz realizam neste sábado (08), às 16h30, na Ilha do Retiro, o primeiro jogo da semifinal do torneio.

Os rivais chegam ao Clássico das Multidões em situações diferentes. O Rubro-Negro não conseguiu a vaga direta e teve que eliminar o Decisão para avançar às semifinais. Já o Tricolor, líder da fase de grupos, está ausente dos gramados há duas semanas.

Na primeira, o Santa Cruz levou a melhor, ao vencer o clássico por 1 a 0, no Arruda. O Leão ainda não venceu clássicos na temporada. Por conta das confusões que aconteceram no confronto de fevereiro, a partida deste sábado contará apenas com torcedores do Sport.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo, para o estado de Pernambuco, e pelo canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Sport

Depois da precoce eliminação na Copa do Brasil, o Leão conseguiu se recuperar nas outras competições. Após a queda para o Operário-MT, o Leão passou pelo Decisão no estadual e venceu o CRB, pela Copa do Nordeste. Para a partida, Pepa não poderá contar com o meia, Rodrigo Atencio, que saiu lesionado no último jogo do Pernambucano. Titi Ortíz também não deve estar à disposição para o Clássico das Multidões, enquanto Chrystian Barletta ainda é dúvida.

Como chega o Santa Cruz

Após duas semanas sem jogos, o Tricolor volta aos gramados para tentar comprovar a melhor campanha da primeira fase. O Santa aproveitou o Carnaval para seguir trabalhando e ajustar tudo para o Clássico das Multidões. Grande contratação da temporada, Thiago Galhardo ainda não deve estrear na semifinal, já que estava afastado dos campos há quatro meses.

Sport x Santa Cruz

Campeonato Pernambucano – Semifinal – jogo de ida

Data e horário: sábado, 08/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE).

SPORT: Caique; Hereda, Lucas Cunha, Chico e Dalbert; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gustavo Maia, Gonçalo Paciência e Lenny Lobato. Técnico: Jádson

SANTA CRUZ: Rokenedy; Toty, William Alves, Vinícius e Gabriel Rodrigues; Lucas Siqueira, Henrique Lordelo e Israel; Thiaguinho, João Pedro e Vini Moura. Técnico: Itamar Schülle

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Humberto Martins e Fernando Antônio.

VAR: Tiago Nascimento

