Adson e Guilherme Estrella buscam recondicionamento físico no Vasco

O Vasco trabalha para ter o elenco quase completo na estreia do Campeonato Brasileiro no fim de março. Assim, Adson e Guilherme Estrella já treinam com bola e passam por um processo de recondicionamento com a preparação física. A informação é do portal “ge”.

Apesar de não divulgar a situação desses atletas, o Cruz-Maltino divulgou fotos em que é possível ver Estrella participando de um trecho do treinamento com o grupo principal. Vale lembrar que ele sentiu incômodo no joelho operado no meio do ano passado e apresentou inchaço depois da reapresentação, algo que faz com que sua recuperação seja tratada com cautela. O clube carioca entende que não há necessidade de atropelar etapas ou acelerar o processo. Diante disso, o jogador faz trabalhos específicos focados na recuperação, mas já participa de alguns momentos com carga mais leve, como aquecimento ou “bobinho”. Em setembro de 2024, Adson sofreu uma fratura na tíbia e sentiu a placa de fixação “raspar” na perna em determinados movimentos. Nesse sentido, o clube optou por retirar a placa e fazer um procedimento mais simples, sem queimar os processos. Por fim, o atleta já faz algumas movimentações com bola.