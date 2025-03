Neymar começa a ser oferecido para clubes da Europa, segundo jornal espanhol

Com um contrato curto com o Santos, o futuro de Neymar é cada vez mais uma incógnita. Com sua recuperação física ao máximo e com grande desempenho neste retorno ao Peixe, o atacante já começa a ter seu nome vinculado em clubes da Europa. Ao menos é o que garante o jornal espanhol “Sport”.

“Ney quer um clube em que possa ganhar tudo, que tenha futebol ofensivo e que lhe permita voltar para se tornar um dos melhores do mundo novamente”, diz a publicação do jornal.

Além disso, o empresário Pini Zahavi, responsável por levar o jogador ao PSG, também deseja ver o atleta novamente no Velho Continente. O agente já ofereceu o jogador ao Barcelona, clube que o colocou nos holofotes do futebol europeu. Além disso, o Bayern de Munique, que chegou a sondar o atleta na época de Pep Guardiola, também surge como possível alvo.

O Barcelona ainda não estaria disposto a fazer grandes movimentações pela contratação do atacante. Muito por conta dos problema financeiros vividos. Contudo, o diretor de futebol da equipe Blaugrana, Deco, não fecha as portas do clube para o craque.

“Neymar é um fenômeno e o importante é que ele esteja feliz. Estar no Brasil o faz feliz e é isso que ele deve pensar. Não é tanto uma questão econômica para ele agora. Eu acho que se houvesse uma situação depois, deveria ser bom para nós e para ele”, disse Deco.

Neymar focado no Paulistão

Contudo, sem pressa para definir seu futuro, Neymar está focado agora em colocar o Santos na final do Paulistão. O Peixe encara o Corinthians no domingo (09/3), na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual.

