Atlético x América: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético encara o América no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

Vai começar a decisão! Na tarde deste sábado (08), às 16h30, Atlético e América começam a decidir o Campeonato Mineiro de 2025. O jogo de ida acontece no gramado do Mineirão, com mando de campo do Galo.

Nas semifinais, as equipes tiveram desfechos diferentes para chegar à final. O Galo venceu a Tombense nas duas partidas por 2 a 0, enquanto o Coelho empatou os dois confrontos contra o Cruzeiro por 1 a 1 e avançou na decisão por pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo, para Minas Gerais, na TV fechada, no Sportv2, para todo o Brasil, e no canal Premiere, em sistema Pay-Per-View.

Como chega o Atlético

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Galo deve seguir sem Hulk para a decisão. O atacante já ficou de fora da partida contra o Manaus e ainda se recupera de lesão muscular. Com isso, Cuca deve repetir o mesmo esquema da goleada contra o Gavião. A única mudança é a saída de Alisson, que está para fechar negócio com o Shakhtar, e a entrada de Deyverson em seu lugar.

Como chega o América

Sem jogar desde a eliminação para o Cascavel na Copa do Brasil, o Coelho terá desfalques importantes para a decisão. No gol, Matheus Mendes, herói da semifinal, não joga, já que está emprestado pelo Galo. No ataque, Benítez e Figueiredo, que sentiram na partida no oeste paranaense, ainda são dúvidas para William Batista.

Atlético x América

Campeonato Mineiro – Final – jogo de ida

Data e horário: sábado, 08/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa; Deyverson, Cuello e Rony. Técnico: Cuca

AMÉRICA: Jori; Lucão, Julio César, Ricardo Silva e Marlon; Elizari, Kauã Diniz e Cauan Barros (Benítez); Fabinho, Renato Marques e Figueiredo (Adyson). Técnico: William Batista.

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

VAR: Wagner Reway

