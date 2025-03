Vini Jr. se solidariza com Luighi, vítima de racismo, e cobra Conmebol: ‘Nunca fazem nada’

Líder e ativista global na luta contra o racismo, Vini Jr. prestou solidariedade ao atacante do Palmeiras, Luighi, vítima do crime de injúria racial na noite da última quinta-feira, 6. O jogador da base do Alviverde foi aos prantos após sofrer ofensas raciais durante a vitória contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, no Paraguai.

Além do apoio, Vinicius Jr. também cobrou a Conmebol e parabenizou o posicionamento do jovem ao confrontar jornalistas sobre o caso. O atacante alviverde reprovou a postura do repórter de campo ao questioná-lo sobre a partida e deixar batido mais um episódio de racismo no futebol.

“Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. NUNCA”, escreveu Vini Jr em seus stories no Instagram.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) emitiu uma nota de repúdio na noite da última quinta-feira, 6, horas após o ocorrido. A entidade afirmou que implementará “medidas disciplinares apropriadas” e segue avaliando outras ações.

CBF cobra punições energéticas

A Confederação Brasileira de Futebol também emitiu uma nota de repúdio em seu perfil nas redes sociais. Representada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade afirmou que “vai representar na Conmebol o pedido para punições enérgicas”.

Veja nota na íntegra

“A CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luighi, do Palmeiras, no Paraguai. A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul.

O jogador do Palmeiras foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante o jogo válido pela Conmebol Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira (6), no Paraguai. O time brasileiro venceu o confronto por 3 a 0. Na partida, um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de Luighi, que protestou. Ele deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

“Chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida pelo Luighi. Basta de racistas no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele é o primeiro presidente negro e nordestino a comandar a entidade.

A CBF é a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo”.

Palmeiras se solidariza com Luighi

A Sociedade Esportiva Palmeiras prestou solidariedade ao atleta de sua base e mostrou-se determinada a ir até as “últimas instâncias” para punição dos envolvidos.

“Inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você”.

Rivais diretos e clubes de outros estados também se uniram ao Alviverde na luta contra o racismo. Corinthians, Santos e São Paulo prestaram apoio ao atacante através de posicionamento nas redes sociais.

