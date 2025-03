Apresentado, Everaldo afirma que Fluminense é ‘o maior desafio de sua carreira’

“Estou muito feliz, assim como o Otávio, que acabou de chegar. É um grupo muito bom de se trabalhar. Já tive oportunidade de entrar em campo, contribui com gols e assistências. Estou aqui para somar no elenco”, completou.

Além disso, o atacante falou sobre a disputa no sistema ofensivo da equipe de Mano Menezes. Ele ressaltou ser um privilégio atuar ao lado de Germán Cano, que iniciou muito bem a temporada com 10 tentos. Até aqui, Eve soma quatro jogos, com um gol marcado e três assistências.

“É uma disputa natural, como todas. Não é novidade pra mim. Levo de uma forma bem natural. Para mim é um privilégio, estar jogando com ele, treinando também. É um cara fora de série. A temporada no Brasil é larga, tem muitos jogos e dificilmente alguém consegue jogar todos os jogos 100%. Estou buscando meu espaço. Sempre que for necessária a minha presença, vou buscar meu espaço. Respeitando sempre e sem vaidade. Tenho muito respeito pelo Cano, é um jogador referência”, elucidou.

Jogo de volta da semifinal do Carioca

O Fluminense venceu o Volta Redonda por 4 a 0, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca e tem uma boa vantagem. Nesse sentido, existe a chance de Mano Menezes fazer alguma alteração para descansar atletas e pode ser a chance da entrada de Eve.

Apesar disso, o atacante disse que não conversou com o comandante sobre ser titular no Raulino de Oliveira, domingo, às 18h (de Brasília)

“Tivemos um placar elástico no primeiro jogo, mas futebol tem seus momentos traiçoeiros. É um jogo fora de casa, difícil lá. Então temos que buscar essa classificação para, aí sim, pensar na final”, frisou.

“Não falei com o Mano sobre isso. Teve um treino separado para quem não jogou, regenerativo para quem jogou. Mas se decidir de iniciar comigo, estou preparado. Venho treinando e venho jogando”, concluiu.

