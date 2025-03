João Marcelo fala sobre concorrência no Atlético-MG e revela inspiração em Hulk

João Marcelo, ex-Guarani, é o novo reforço do Atlético-MG para o restante da temporada - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG apresentou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de João Marcelo, ex-Guarani, que chegou a ser sondado por vários clubes, porém escolheu atuar com a camisa do Galo e assinou contrato até o fim de 2029.

“Um dos motivos que me fizeram vir para cá foi para ganhar desempenho. Do lado desses caras, vou aprender muito. Tudo mudou muito rápido em dois meses. O elenco é sem palavras, time de primeiro mundo, estrutura boa. Esses caras que vão me ajudar bastante”, disse.

Apesar da escolha, o atacante sabe que a disputa no sistema ofensivo não será simples. Afinal, ele terá a concorrência de Hulk, Júnior Santos, Cuello, Rony e Brahian Palacios. Esse último, porém, está bem próximo de acertar com o Vasco.

Além disso, João Marcelo não escondeu a felicidade por atuar ao lado de Hulk, principal nome do ataque atleticano. O jovem deixou claro que o camisa 7 é um exemplo para sua evolução como atleta.

“Sou um cara veloz, de presença de área, faço gol. Pode esperar muita raça. É trabalhar no dia a dia. Conversei bastante com ele (Cuca), me acolheu bem. Creio que vai dar certo”, explicou

“A gente sabe a referência que ele (Hulk) é, a pessoa que ele é, um cara trabalhador. Uma referência gigante. Ele treina cedo, de tarde, de noite, para se recuperar. Então, para a gente que é mais jovem, ele serve como espelho. Quero aprender muito com ele”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.