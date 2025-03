Oscar comenta rivalidade com Palmeiras e projeta Choque-Rei: ‘Sempre equilibrado’

No Morumbis, o assunto é um só: a semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo encara o Palmeiras na segunda-feira (10/03), às 21h35, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final do Estadual. Nesta sexta-feira (07/3), o meia Oscar concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda e projetou o Choque-Rei.

O meia comentou sobre a rivalidade que vai estar dentro de campo e também falou de atuar no gramado sintético. Afinal, na fase de grupos do Paulistão, o jogador começou a partida no banco de reservas, para não precisar jogar no estádio.

“Na minha época, mais novo, com 17, 18 anos, já era um clássico aqui em São Paulo, sempre teve essa rivalidade. Lógico que eu conheço muito bem a rivalidade, sou são-paulino, acompanhava sempre de longe. Esperamos que essa inimizade, rivalidade de um clube com o outro fique só fora de campo e que em campo vença o melhor. Nos últimos anos mesmo de longe acompanhei, sim. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em mata-mata, é um jogo difícil, sempre equilibrado, independentemente de onde seja. Onde acontece o jogo é sempre equilibrado e estamos preparados para isso”, disse Oscar, que seguiu.

“Sobre o gramado sintético, não é a gente contra o Palmeiras. É contra os gramados sintéticos. É a primeira vez que eu estou começando a jogar no sintético, na Europa não jogava, na China não tinha, e estou vendo que os jogadores estão sofrendo. Contra a Portuguesa e o Palmeiras eu não joguei muito. Mas vejo os companheiros, o próprio Alisson sofreu com o tornozelo dele”, completou.

Oscar comenta da oscilação do São Paulo

Além disso, o meia também comentou do momento turbulento que o Tricolor vive neste início de temporada. Afinal, após um início empolgante, o São Paulo engatou cinco partidas sem vitórias e viu a liderança do grupo no Paulistão ficar ameaçada.

“Realmente, oscilamos um pouquinho durante a primeira fase do Paulista. Em alguns jogos sofremos alguns gols que depois analisamos e normalmente não podemos tomar esses gols. A gente, como equipe, estamos treinando bastante para resolver esses problemas e estarmos cada vez melhores como equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. Esperamos fazer uma grande partida”, falou o meia.

Por fim, Oscar também descartou favoritismo para qualquer lado. O jogador ressaltou o fato dos quatro grandes estarem novamente em uma semifinal de Paulistão, mas esta situação deixa a competição mais equilibrada.

“Acho que os quatro grandes na semifinal não tem nenhum favorito. Todo mundo vai jogar de igual para igual os jogos. Todos são grandes, têm grandes jogadores e estamos felizes que vai ter esses clássicos nas semifinais. Para os jogadores é legal jogar clássico, mata-mata, jogo importante, e para o torcedor é legal ver as quatro equipes grandes na semifinal depois de tanto tempo”, finalizou o meia.

