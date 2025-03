Zuccarello volta ao sub-20 do Vasco, que disputará o Brasileirão da categoria

Titular em quatro jogos do Vasco na temporada, o meia Lukas Zuccarello voltou a treinar com o elenco sub-20 do Cruz-Maltino nesta sexta-feira (7). Além dele, Bruno Lopes, Paulo Ricardo, Luiz Gustavo e Lyncon também se reapresentaram aos treinos com a base sob o comando de Matheus Curopos.

Afinal, a equipe se prepara para a disputa do Brasileirão da categoria, que começa na segunda-feira (10). O Vasco, no entanto, estreia apenas na quarta, às 15h (de Brasília), quando visita o América-MG.

Este será o retorno do Gigante da Colina ao Brasileirão sub-20. A equipe não disputava o torneio desde 2022, quando parou nas quartas de final, eliminado pelo futuro campeão Palmeiras, nos pênaltis.

Todos atuaram pelo Vasco no ano

O meia Zuccarello e o atacante Bruno Lopes foram os jogadores citados que mais entraram em campo neste começo de ano. Zuccarello, aliás, foi titular inclusive quando o elenco principal começou a atuar sob o comando de Fábio Carille. Bruno Lopes, por sua vez, só entrou uma vez com o treinador – na quinta rodada, contra a Portuguesa. Antes, fora titular nas três primeiras partidas.

O zagueiro Luiz Gustavo também começou jogando nas três primeiras rodadas do Carioca. Lyncon, outro defensor, atuou apenas na primeira partida, em empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário. Neste jogo, o lateral-direito Paulo Ricardo marcou seu primeiro gol como profissional. Ele atuou na partida seguinte, em empate por 0 a 0 com o Bangu, mas logo se apresentou à Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria.

