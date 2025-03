Vitor Roque é apresentado: ‘Desde que apareceu o Palmeiras, era sim ou sim’

O Palmeiras apresentou nesta sexta-feira (07/3), o centroavante Vitor Roque, que vestiu a camisa de número nove, que anteriormente era de Felipe Anderson, que agora será o sete. E em sua coletiva de imprensa. O jogador comentou sobre a novela que viveu até o acerto com o Verdão e a ansiedade de voltar ao Brasil.

“Estou muito feliz, e foi uma negociação difícil, foram dias nervoso, ansioso para saber se vinha ou não. A La Liga não dava o ok, mas deu depois. Desde que apareceu o Palmeiras era sim ou sim”, disse Vitor Roque.

Ele chega ao Palmeiras após uma passagem frustrada no Barcelona. O jogador não conseguiu vingar no clube espanhol, acabou emprestado ao Real Betis, mas também não conseguiu recuperar o melhor desempenho. Ele até comentou uma conversa com o diretor Deco que ele chegou na Catalunha no ”timing errado”.

“O Deco até falou recentemente que talvez o timming não foi o certo, eu tinha voltado de lesão, fiquei um mês de férias, não estava 100%, estava com dor, contratei preparador físico e fisioterapeuta para ajudar nisso. Pode ter sido isso, ou outros “n” motivos. Agora feliz de estar aqui no Palmeiras e reconquistar a confiança”, completou.

Por fim, o centroavante admitiu que está bem fisicamente, mas se esquivou da pergunta sobre se será titular na segunda-feira (10/3), quando o Palmeiras encara o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

“Vinha jogando, treinando e pouco a pouco entro no ritmo aqui. Sobre jogar só depende do Abel”, finalizou.

Veja outras respostas de Vitor Roque

Camisa 9

“Não procuro levar isso como pressão, vou levar como motivação para trabalhar mais e mais para ajudar os companheiros. É um orgulho vestir essa camisa, ainda mais a nove. Estou muito feliz”.

Mundial de clubes

“Pesou um pouco, sim. É um sonho disputar e se eu tiver a oportunidae será incrível. Além disso, a estrutura aqui é espetacular”.

Endrick

“Quem faz comparação é a mídia, não tem rivalidade entre nós. Sempre fomos amigos. Ele fez a história dele aqui, estou feliz por ele lá, espero fazer minha história aqui”.

Retorno ao Brasil

“A verdade é que quando vem um contato do Palmeiras é difícil falar não. Mas quando se trata de Palmeiras também tudo é possível para uma futura transição para a Europa. Voltei com a consciência tranquila que estou focado aqui, fazer a torcida feliz, ajudar meus companheiros”

Abel Ferreira

“Por mais que não pareça estou muito nervoso, tímido, mas dentro de campo é outra coisa. O Abel brincou comigo na primeira ligação sobre eu ter tirado a Libertadores dele. Agora com essa camisa espero ajudar com títulos. Tenho certeza que vou aprender mais e mais. Já sei um pouco da formação e tenho certeza que vou aprender muito com ele”.

Estêvão

“Estêvão dispensa comentários, um craque e tenho certeza que vai ajudar muito o Palmeiras nesse resto de temporada que tem. Estou feliz de ser companheiro dele, olhar, aprender. Mesmo com a pouca idade a gente aprender. To muito feliz e se Deus quiser essa dupla vai dar certo”.