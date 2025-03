Artilheiro do Corinthians, Talles Magno ‘some’ em jogos decisivos

Talles Magno some em jogos decisivos no Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

Principal goleador do Corinthians no ano com cinco gols, Talles Magno ainda não conseguiu o espaço que sonhava dentro da equipe. O atacante vem sendo utilizado em partidas que Ramón Díaz opta por escalar um time reserva. Contudo, nos jogos decisivos na temporada, o jogador não vem sendo nem a primeira opção do treinador argentino.

Mesmo exibindo números de destaque, como as seis participações em gols e cinco bolas na rede, Talles Magno está longe do protagonismo. Ele não vem incomodando a dupla titular do ataque formada por Memphis Depay e Yuri Alberto. Além disso, Ramón Díaz vem optando por Romero como primeira substituição nos jogos.

Se somarmos os dois duelos contra a Universidad Central, da Venezuela, o embate contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, além do jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão, Talles Magno soma apenas 73 minutos em campo. Menos que uma partida de tempo regulamentar.

A baixa utilização de Talles Magno nas últimas semanas pode atrapalhar, inclusive, nas negociações pela renovação de contrato. Ele está emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos, até o meio do ano. O clube dos EUA quer valorizar o atleta, algo possível somente com maior protagonismo no Timão.

Apesar da pouca minutagem, Talles Magno já disse que deseja permanecer no Parque São Jorge. Ele já está adaptado à cidade e ao clube, agora trabalha para ganhar mais minutos. O atacante espera receber uma oportunidade neste domingo (09/3), quando o Corinthians encara o Santos, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

