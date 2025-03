Bruno Henrique pode atingir marca histórica pelo Flamengo em clássico

Com 290 jogos com o Flamengo, Bruno Henrique pode alcançar mais uma marca histórica pelo clube neste sábado (8), na semifinal do Campeonato Carioca. O atacante está a uma bola na rede do 100º gol pelo Rubro-Negro. Aliás, o adversário será o Vasco, no Maracanã, rival e palco favoritos do jogador desde 2019.

Em sua sétima temporada pelo Flamengo, Bruno Henrique carrega a fama de “Rei dos Clássicos”. E com razão: em 53 jogos contra Fluminense, Vasco ou Botafogo, o atacante marcou 21 gols. No entanto, o Cruz-Maltino é a principal vítima. Ele marcou 10 gols em 15 clássicos contra o rival. O último foi justamente o gol da vitória por 1 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal do Carioca.

Além disso, Bruno Henrique apresenta números positivos no Maracanã. Dos 99 gols, 56 foram no Estádio Jornalista Mário Filho. Ele, afinal, já está entre os artilheiros do estádio após as reformas para a Copa do Mundo de 2014.

Bruno Henrique é titular absoluto no confronto contra o Vasco. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença que avança para decisão do Campeonato Carioca. Se passar, vai enfrentar o Fluminense ou Volta Redonda.

