Assombroso! Carro-chefe da ESPN ultrapassa R$ 24 bilhões de arrecadação anual

O assombroso impacto da Premier League a nível global fundamenta todo esforço da ESPN (BR) para renovar seu direito de transmissão do torneio até 2028. Para se ter uma ideia, a liga inglesa arrecada anualmente mais de R$ 24 bilhões apenas com seus contratos, doméstico e internacional, de exibição. A quantia arrecadada permite investimentos em infraestrutura, elencos e desenvolvimento de atletas.

A Premier League lidera o quesito de comercialização dos direitos de transmissão no cenário global, arrecadando anualmente € 3,9 bilhões (R$ 24,2 bilhões). Na sequência aparecem a LaLiga e a Bundesliga com ganhos de € 1,7 bilhão (R$ 10,5 bilhões) e € 1,4 bilhão (R$ 8,7 bilhões), respectivamente. Já a líder do futebol italiano, a Serie A, negocia suas exibições por aproximadamente € 740 milhões (R$ 4,6 bilhões).

A comercialização desses direitos de transmissão representam uma fonte capital de receitas para as principais ligas do futebol. A Premier, por exemplo, usa a quantia para aumentar ainda mais suas receitas, não à toa, os clubes ingleses projetam ampliações de estádios. A fim justamente de expandir a arrecadação com bilheteria, com previsão de adicionar 115 mil assentos já na próxima década.

Renovação com a ESPN

O canal anunciou a renovação do acordo com a Premier League no dia 26 de fevereiro sob muita celebração dos representantes envolvidos na negociação. Assim como fez com a liga inglesa, a ESPN também garantiu os direitos de transmissão da Emirates FA Cup para as temporadas 2025-26, 2026-27 e 2027-28.

O acordo garantiu direitos exclusivos de transmissão em todo ecossistema multimídia da emissora, juntamente com a extensa plataforma de streaming do Disney+. Portanto, até 2028, todos os 380 jogos da Premier League estarão disponíveis a cada temporada em ambos canais. Projeta-se um alcance em mais de 103 milhões de lares mensalmente. Os internautas também poderão acompanhar as 80 partidas da da Emirates FA Cup e The FA Community Shield, com uma seleção de jogos transmitidos em canais lineares.

“A Premier League e a Emirates FA Cup são duas das mais renomadas competições esportivas do mundo. Elas desempenham um papel fundamental no crescimento contínuo da ESPN. Então, é por isso que estamos entusiasmados em estender nossa parceria com eles por mais três anos”, disse Michael Walters, vice-presidente de programação e aquisições da ESPN International.

